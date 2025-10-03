Utforska Nyzo(NYZO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NYZO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Nyzo(NYZO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NYZO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Nyzo (NYZO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Nyzo(NYZO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 164,30K $ 164,30K $ 164,30K Totalt utbud: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Cirkulerande utbud $ 23,44M $ 23,44M $ 23,44M FDV (värdering efter full utspädning): $ 700,85K $ 700,85K $ 700,85K Högsta någonsin: $ 1,59 $ 1,59 $ 1,59 Lägsta någonsin: $ 0,00209566 $ 0,00209566 $ 0,00209566 Aktuellt pris: $ 0,00700856 $ 0,00700856 $ 0,00700856 Nyzo (NYZO) Information Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world. Officiell webbplats: https://nyzo.co Nyzo (NYZO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Nyzo (NYZO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NYZO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NYZO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn