Livepriset för Nyan Meme Coin (NYAN) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NYAN till USD är-- per NYAN.

Nyan Meme Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 208,116, med ett cirkulerande utbud på 63.17T NYAN. Under de senaste 24 timmarna handlades NYAN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NYAN med -- under den senaste timmen och -18.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nyan Meme Coin (NYAN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 208.12K$ 208.12K $ 208.12K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 208.12K$ 208.12K $ 208.12K Cirkulationsutbud 63.17T 63.17T 63.17T Totalt utbud 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

