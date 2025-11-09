Nyan Heroes Pris idag

Livepriset för Nyan Heroes (NYAN) idag är $ 0.0008741, med en förändring på 16.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NYAN till USD är$ 0.0008741 per NYAN.

Nyan Heroes rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 128,333, med ett cirkulerande utbud på 146.35M NYAN. Under de senaste 24 timmarna handlades NYAN mellan $ 0.00074801 (lägsta) och $ 0.00091359 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.457078, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00054996.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NYAN med +0.31% under den senaste timmen och -18.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nyan Heroes (NYAN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 128.33K$ 128.33K $ 128.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 876.89K$ 876.89K $ 876.89K Cirkulationsutbud 146.35M 146.35M 146.35M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

