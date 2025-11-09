Nyan Cat Pris idag

Livepriset för Nyan Cat (NYAN) idag är $ 0.00131583, med en förändring på 3.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NYAN till USD är$ 0.00131583 per NYAN.

Nyan Cat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,315,807, med ett cirkulerande utbud på 999.98M NYAN. Under de senaste 24 timmarna handlades NYAN mellan $ 0.0012962 (lägsta) och $ 0.00148281 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00637036, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NYAN med -0.86% under den senaste timmen och -21.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nyan Cat (NYAN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Cirkulationsutbud 999.98M 999.98M 999.98M Totalt utbud 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

