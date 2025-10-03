Utforska Nummus Aeternitas(NUMMUS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NUMMUS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Nummus Aeternitas(NUMMUS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NUMMUS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Högsta någonsin: $ 0.169721 $ 0.169721 $ 0.169721 Lägsta någonsin: $ 0.00785804 $ 0.00785804 $ 0.00785804 Aktuellt pris: $ 0.01122516 $ 0.01122516 $ 0.01122516 Läs mer om priset på Nummus Aeternitas(NUMMUS) Köp NUMMUS nu! Nummus Aeternitas (NUMMUS) Information Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value. Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value. Officiell webbplats: https://nummus.meme/ Nummus Aeternitas (NUMMUS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Nummus Aeternitas (NUMMUS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NUMMUS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NUMMUS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NUMMUS:s tokenomics, utforska NUMMUS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NUMMUS Vill du veta vart NUMMUS kan vara på väg? På NUMMUS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NUMMUS-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.