Livepriset för Nummus Aeternitas idag är 0.01097502 USD. Följ kursuppdateringar för NUMMUS-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer.

Nummus Aeternitas Logotyp

Nummus Aeternitas Pris (NUMMUS)

1 NUMMUS-till-USD pris i realtid:

$0.01097735
$0.01097735
-2.40%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Nummus Aeternitas (NUMMUS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:38:34 (UTC+8)

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01083414
$ 0.01083414
lägsta under 24-timmar
$ 0.01149831
$ 0.01149831
högsta under 24-timmar

$ 0.01083414
$ 0.01083414

$ 0.01149831
$ 0.01149831

$ 0.169721
$ 0.169721

$ 0.00785804
$ 0.00785804

+0.40%

-2.46%

-17.17%

-17.17%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) priset i realtid är $0.01097502. Under de senaste 24 timmarna har NUMMUS handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.01083414 och en högsta nivå på $ 0.01149831, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. NUMMUSs högsta pris genom tiderna är $ 0.169721, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00785804.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har NUMMUS förändrats med +0.40% under den senaste timmen, -2.46% under 24 timmar och -17.17% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Marknadsinformation

$ 1.10M
$ 1.10M

--
--

$ 1.10M
$ 1.10M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Nummus Aeternitas är $ 1.10M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NUMMUS är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.10M.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Nummus Aeternitas till USD $ -0.000277206313912.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Nummus Aeternitas till USD $ -0.0022424830.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Nummus Aeternitas till USD $ -0.0080504866.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Nummus Aeternitas till USD $ -0.08792527416274354.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000277206313912-2.46%
30 dagar$ -0.0022424830-20.43%
60 dagar$ -0.0080504866-73.35%
90 dagar$ -0.08792527416274354-88.90%

Vad är Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Nummus Aeternitas (NUMMUS) resurs

Officiell webbplats

Nummus Aeternitas Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Nummus Aeternitas (NUMMUS) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Nummus Aeternitas (NUMMUS) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Nummus Aeternitas.

Kontrollera Nummus Aeternitas prisprognosen nu!

NUMMUS till lokala valutor

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Tokenomics

Förståelsen för Nummus Aeternitas(NUMMUS):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om NUMMUS-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Hur mycket är Nummus Aeternitas (NUMMUS) värd idag?
Livepriset för NUMMUS i USD är 0.01097502 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella NUMMUS-till-USD-priset?
Det aktuella priset för NUMMUS till USD är $ 0.01097502. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Nummus Aeternitas?
Börsvärdet för NUMMUS är $ 1.10M USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av NUMMUS?
Det cirkulerande utbudet av NUMMUS är 100.00M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för NUMMUS?
NUMMUS uppnådde ett ATH-pris på 0.169721 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för NUMMUS
NUMMUS såg ett lägstapris på 0.00785804 USD.
Vad är handelsvolymen för NUMMUS?
Live 24-timmars handelsvolym för NUMMUS är -- USD.
Kommer NUMMUS att gå högre i år?
NUMMUS kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in NUMMUS prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:38:34 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.