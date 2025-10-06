Nummus Aeternitas (NUMMUS) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.01083414 $ 0.01083414 $ 0.01083414 lägsta under 24-timmar $ 0.01149831 $ 0.01149831 $ 0.01149831 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.01083414$ 0.01083414 $ 0.01083414 högsta under 24-timmar $ 0.01149831$ 0.01149831 $ 0.01149831 All Time High $ 0.169721$ 0.169721 $ 0.169721 Lägsta pris $ 0.00785804$ 0.00785804 $ 0.00785804 Prisförändring (1H) +0.40% Prisändring (1D) -2.46% Prisändring (7D) -17.17% Prisändring (7D) -17.17%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) priset i realtid är $0.01097502. Under de senaste 24 timmarna har NUMMUS handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.01083414 och en högsta nivå på $ 0.01149831, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. NUMMUSs högsta pris genom tiderna är $ 0.169721, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00785804.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har NUMMUS förändrats med +0.40% under den senaste timmen, -2.46% under 24 timmar och -17.17% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Nummus Aeternitas är $ 1.10M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NUMMUS är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.10M.