Nuff Respect Pris idag

Livepriset för Nuff Respect (NUFR) idag är $ 0.0002615, med en förändring på 2.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NUFR till USD är$ 0.0002615 per NUFR.

Nuff Respect rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 209,191, med ett cirkulerande utbud på 799.97M NUFR. Under de senaste 24 timmarna handlades NUFR mellan $ 0.00025486 (lägsta) och $ 0.00027077 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00034488, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0001045.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NUFR med +0.36% under den senaste timmen och -13.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nuff Respect (NUFR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 209.19K$ 209.19K $ 209.19K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 261.49K$ 261.49K $ 261.49K Cirkulationsutbud 799.97M 799.97M 799.97M Totalt utbud 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

Det aktuella börsvärdet för Nuff Respect är $ 209.19K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NUFR är 799.97M, med ett totalt utbud på 999966579.9507906. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 261.49K.