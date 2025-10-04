Novem Pro (NVM) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Novem Pro(NVM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 06:50:25 (UTC+8)
Novem Pro (NVM) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Novem Pro(NVM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 94.15M
Totalt utbud:
$ 229.28M
Cirkulerande utbud
$ 229.28M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 94.15M
Högsta någonsin:
$ 0.973843
Lägsta någonsin:
$ 0.01890379
Aktuellt pris:
$ 0.410645
Novem Pro (NVM) Information

The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.

Officiell webbplats:
https://www.nvm-pro.com
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1fzolDRHWpwNpyc9IEpqC_452Sb8nVXud/view

Novem Pro (NVM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Novem Pro (NVM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NVM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NVM-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NVM:s tokenomics, utforska NVM-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

