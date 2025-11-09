Nova Shield Pris idag

Livepriset för Nova Shield (NVAI) idag är $ 0.00016614, med en förändring på 3.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NVAI till USD är$ 0.00016614 per NVAI.

Nova Shield rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 160,955, med ett cirkulerande utbud på 968.76M NVAI. Under de senaste 24 timmarna handlades NVAI mellan $ 0.00015275 (lägsta) och $ 0.00016614 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00041337, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00009005.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NVAI med +2.50% under den senaste timmen och -42.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nova Shield (NVAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 160.96K$ 160.96K $ 160.96K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 160.96K$ 160.96K $ 160.96K Cirkulationsutbud 968.76M 968.76M 968.76M Totalt utbud 968,763,494.5948772 968,763,494.5948772 968,763,494.5948772

