NOTAI Pris idag

Livepriset för NOTAI (NOTAI) idag är $ 0.00000424, med en förändring på 4.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NOTAI till USD är$ 0.00000424 per NOTAI.

NOTAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 402,810, med ett cirkulerande utbud på 95.00B NOTAI. Under de senaste 24 timmarna handlades NOTAI mellan $ 0.00000381 (lägsta) och $ 0.00000432 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00035467, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000307.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NOTAI med -0.74% under den senaste timmen och -10.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

NOTAI (NOTAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 402.81K$ 402.81K $ 402.81K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 424.01K$ 424.01K $ 424.01K Cirkulationsutbud 95.00B 95.00B 95.00B Totalt utbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för NOTAI är $ 402.81K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NOTAI är 95.00B, med ett totalt utbud på 100000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 424.01K.