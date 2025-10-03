Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Nostra Staked STRK(NSTSTRK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 23:51:33 (UTC+8)
USD

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Nostra Staked STRK(NSTSTRK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 196.97K
$ 196.97K$ 196.97K
Totalt utbud:
$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M
Cirkulerande utbud
$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 196.97K
$ 196.97K$ 196.97K
Högsta någonsin:
$ 2.2
$ 2.2$ 2.2
Lägsta någonsin:
$ 0.096074
$ 0.096074$ 0.096074
Aktuellt pris:
$ 0.149257
$ 0.149257$ 0.149257

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Information

stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.

Officiell webbplats:
https://nostra.finance/

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Nostra Staked STRK (NSTSTRK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NSTSTRK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NSTSTRK-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NSTSTRK:s tokenomics, utforska NSTSTRK-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för NSTSTRK

Vill du veta vart NSTSTRK kan vara på väg? På NSTSTRK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

