Nosey Pris idag

Livepriset för Nosey (NOSEY) idag är $ 0.000023, med en förändring på 11.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NOSEY till USD är$ 0.000023 per NOSEY.

Nosey rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 23,017, med ett cirkulerande utbud på 998.94M NOSEY. Under de senaste 24 timmarna handlades NOSEY mellan $ 0.00002304 (lägsta) och $ 0.00002592 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0012941, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001884.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NOSEY med -1.57% under den senaste timmen och -32.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nosey (NOSEY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Cirkulationsutbud 998.94M 998.94M 998.94M Totalt utbud 998,939,581.372445 998,939,581.372445 998,939,581.372445

Det aktuella börsvärdet för Nosey är $ 23.02K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NOSEY är 998.94M, med ett totalt utbud på 998939581.372445. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 23.02K.