Norexa Pris idag

Livepriset för Norexa (NRX) idag är $ 0.00239182, med en förändring på 30.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NRX till USD är$ 0.00239182 per NRX.

Norexa rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 239,227, med ett cirkulerande utbud på 100.00M NRX. Under de senaste 24 timmarna handlades NRX mellan $ 0.00180704 (lägsta) och $ 0.00240774 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01244581, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NRX med +0.44% under den senaste timmen och +4.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Norexa (NRX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 239.23K$ 239.23K $ 239.23K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 239.23K$ 239.23K $ 239.23K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Norexa är $ 239.23K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NRX är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 239.23K.