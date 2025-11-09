NOI Token Pris idag

Livepriset för NOI Token (NOI) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NOI till USD är-- per NOI.

NOI Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 16,535.91, med ett cirkulerande utbud på 380.12M NOI. Under de senaste 24 timmarna handlades NOI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00104937, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NOI med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

NOI Token (NOI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Cirkulationsutbud 380.12M 380.12M 380.12M Totalt utbud 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

