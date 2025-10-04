Utforska nofap(NOFAP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NOFAP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska nofap(NOFAP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NOFAP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

nofap tokenomics Information om nofap nofap (NOFAP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för nofap(NOFAP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 107.95K $ 107.95K $ 107.95K Totalt utbud: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Cirkulerande utbud $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (värdering efter full utspädning): $ 107.95K $ 107.95K $ 107.95K Högsta någonsin: $ 0.00177562 $ 0.00177562 $ 0.00177562 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.0001085 $ 0.0001085 $ 0.0001085 Läs mer om priset på nofap(NOFAP) Köp NOFAP nu! nofap (NOFAP) Information nofap ($nofap) is a memecoin on the Solana blockchain dedicated to supporting the nofap movement and community. The project aims to gamify and incentivize abstinence, with a mission to "save the trenches from gooners" Our Telegram bot, which is already built and functioning (still in progress) helps people do daily "/checkin" or "/journal" to increase their streak on the leaderboard. For "No Nut November" we will also highlight the leaderboard on our website and on through daily tweets to encourage people to take part. There will also be prizes, yet to be determined. Officiell webbplats: https://nofapcult.wtf/ nofap (NOFAP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i nofap (NOFAP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NOFAP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NOFAP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NOFAP:s tokenomics, utforska NOFAP-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NOFAP Vill du veta vart NOFAP kan vara på väg? På NOFAP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.