Nirvana ANA Pris idag

Livepriset för Nirvana ANA (ANA) idag är $ 4.19, med en förändring på 0.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ANA till USD är$ 4.19 per ANA.

Nirvana ANA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 32,513,469, med ett cirkulerande utbud på 7.75M ANA. Under de senaste 24 timmarna handlades ANA mellan $ 4.19 (lägsta) och $ 4.2 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 5.22, medan det lägsta priset någonsin var $ 3.9.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ANA med -0.00% under den senaste timmen och -1.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nirvana ANA (ANA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 32.51M$ 32.51M $ 32.51M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 32.51M$ 32.51M $ 32.51M Cirkulationsutbud 7.75M 7.75M 7.75M Totalt utbud 7,751,139.88202 7,751,139.88202 7,751,139.88202

Det aktuella börsvärdet för Nirvana ANA är $ 32.51M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ANA är 7.75M, med ett totalt utbud på 7751139.88202. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 32.51M.