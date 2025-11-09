BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för Nirvana ANA idag är 4.19 USD.ANA börsvärdet är 32,513,469 USD. Följ prisuppdateringar för ANA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ANA

ANA prisinformation

Vad är ANA

ANA officiell webbplats

ANA tokenomics

ANA Prisförutsägelse

Nirvana ANA Logotyp

Nirvana ANA Pris (ANA)

Onoterad

1 ANA-till-USD pris i realtid:

$4.19
$4.19
-0.20%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Nirvana ANA (ANA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:25:56 (UTC+8)

Nirvana ANA Pris idag

Livepriset för Nirvana ANA (ANA) idag är $ 4.19, med en förändring på 0.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ANA till USD är$ 4.19 per ANA.

Nirvana ANA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 32,513,469, med ett cirkulerande utbud på 7.75M ANA. Under de senaste 24 timmarna handlades ANA mellan $ 4.19 (lägsta) och $ 4.2 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 5.22, medan det lägsta priset någonsin var $ 3.9.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ANA med -0.00% under den senaste timmen och -1.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nirvana ANA (ANA) Marknadsinformation

$ 32.51M
$ 32.51M

--
--

$ 32.51M
$ 32.51M

7.75M
7.75M

7,751,139.88202
7,751,139.88202

Det aktuella börsvärdet för Nirvana ANA är $ 32.51M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ANA är 7.75M, med ett totalt utbud på 7751139.88202. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 32.51M.

Nirvana ANA Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 4.19
$ 4.19
lägsta under 24-timmar
$ 4.2
$ 4.2
högsta under 24-timmar

$ 4.19
$ 4.19

$ 4.2
$ 4.2

$ 5.22
$ 5.22

$ 3.9
$ 3.9

-0.00%

-0.23%

-1.07%

-1.07%

Nirvana ANA (ANA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Nirvana ANA till USD $ -0.009794509726956.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Nirvana ANA till USD $ -0.0743222200.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Nirvana ANA till USD $ -0.4771136240.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Nirvana ANA till USD $ -0.161771169987743.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.009794509726956-0.23%
30 dagar$ -0.0743222200-1.77%
60 dagar$ -0.4771136240-11.38%
90 dagar$ -0.161771169987743-3.71%

Prisförutsägelse för Nirvana ANA

Nirvana ANA (ANA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ANA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Nirvana ANA (ANA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Nirvana ANA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Nirvana ANA kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ANA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Nirvana ANA Price Prediction.

Vad är Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Nirvana ANA (ANA) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Nirvana ANA

Hur mycket kommer 1 Nirvana ANA att vara värd år 2030?
Om Nirvana ANA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Nirvana ANA-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:25:56 (UTC+8)

Nirvana ANA (ANA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2980

$0.0023002

$0.00004398

$0.04741

$0.000000001884

$0.000000000840

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.