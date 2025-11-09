Ninjas in Pyjamas Pris idag

Livepriset för Ninjas in Pyjamas (DOJO) idag är $ 0.120346, med en förändring på 4.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOJO till USD är$ 0.120346 per DOJO.

Ninjas in Pyjamas rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 66,087, med ett cirkulerande utbud på 549.14K DOJO. Under de senaste 24 timmarna handlades DOJO mellan $ 0.120047 (lägsta) och $ 0.127809 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.56, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.116229.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOJO med -0.29% under den senaste timmen och -28.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 66.09K$ 66.09K $ 66.09K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 601.73K$ 601.73K $ 601.73K Cirkulationsutbud 549.14K 549.14K 549.14K Totalt utbud 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Ninjas in Pyjamas är $ 66.09K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DOJO är 549.14K, med ett totalt utbud på 5000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 601.73K.