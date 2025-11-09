BörsDEX+
Livepriset för Ninjas in Pyjamas idag är 0.120346 USD.DOJO börsvärdet är 66,087 USD. Följ prisuppdateringar för DOJO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om DOJO

DOJO prisinformation

Vad är DOJO

DOJO officiell webbplats

DOJO tokenomics

DOJO Prisförutsägelse

Ninjas in Pyjamas Logotyp

Ninjas in Pyjamas Pris (DOJO)

Onoterad

1 DOJO-till-USD pris i realtid:

$0.120346
$0.120346$0.120346
-4.50%1D
Denna token-data kommer från tredjepart.
USD
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:25:49 (UTC+8)

Ninjas in Pyjamas Pris idag

Livepriset för Ninjas in Pyjamas (DOJO) idag är $ 0.120346, med en förändring på 4.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOJO till USD är$ 0.120346 per DOJO.

Ninjas in Pyjamas rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 66,087, med ett cirkulerande utbud på 549.14K DOJO. Under de senaste 24 timmarna handlades DOJO mellan $ 0.120047 (lägsta) och $ 0.127809 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.56, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.116229.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOJO med -0.29% under den senaste timmen och -28.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Marknadsinformation

$ 66.09K
$ 66.09K$ 66.09K

--
----

$ 601.73K
$ 601.73K$ 601.73K

549.14K
549.14K 549.14K

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Ninjas in Pyjamas är $ 66.09K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DOJO är 549.14K, med ett totalt utbud på 5000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 601.73K.

Ninjas in Pyjamas Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.120047
$ 0.120047$ 0.120047
lägsta under 24-timmar
$ 0.127809
$ 0.127809$ 0.127809
högsta under 24-timmar

$ 0.120047
$ 0.120047$ 0.120047

$ 0.127809
$ 0.127809$ 0.127809

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 0.116229
$ 0.116229$ 0.116229

-0.29%

-4.59%

-28.47%

-28.47%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Ninjas in Pyjamas till USD $ -0.0058001427655066.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Ninjas in Pyjamas till USD $ -0.0882305867.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Ninjas in Pyjamas till USD $ -0.1087244274.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Ninjas in Pyjamas till USD $ -0.8293404295296049.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0058001427655066-4.59%
30 dagar$ -0.0882305867-73.31%
60 dagar$ -0.1087244274-90.34%
90 dagar$ -0.8293404295296049-87.32%

Prisförutsägelse för Ninjas in Pyjamas

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DOJO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Ninjas in Pyjamas potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Ninjas in Pyjamas kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DOJO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Ninjas in Pyjamas Price Prediction.

Vad är Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Ninjas in Pyjamas (DOJO) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Ninjas in Pyjamas

Hur mycket kommer 1 Ninjas in Pyjamas att vara värd år 2030?
Om Ninjas in Pyjamas skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ninjas in Pyjamas-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:25:49 (UTC+8)

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Ninjas in Pyjamas

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.