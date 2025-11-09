NIKY Pris idag

Livepriset för NIKY (NIKY) idag är --, med en förändring på 0.49% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NIKY till USD är-- per NIKY.

NIKY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 684,221, med ett cirkulerande utbud på 999.67M NIKY. Under de senaste 24 timmarna handlades NIKY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00202952, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NIKY med +0.97% under den senaste timmen och -16.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

NIKY (NIKY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 684.22K$ 684.22K $ 684.22K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 684.22K$ 684.22K $ 684.22K Cirkulationsutbud 999.67M 999.67M 999.67M Totalt utbud 999,674,170.499302 999,674,170.499302 999,674,170.499302

