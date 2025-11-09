Nikepig Pris idag

Livepriset för Nikepig (NIKEPIG) idag är $ 0.0013833, med en förändring på 0.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NIKEPIG till USD är$ 0.0013833 per NIKEPIG.

Nikepig rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,256,094, med ett cirkulerande utbud på 899.72M NIKEPIG. Under de senaste 24 timmarna handlades NIKEPIG mellan $ 0.00137097 (lägsta) och $ 0.00140311 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01797996, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00117187.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NIKEPIG med -0.29% under den senaste timmen och -9.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nikepig (NIKEPIG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Cirkulationsutbud 899.72M 899.72M 899.72M Totalt utbud 899,717,800.0 899,717,800.0 899,717,800.0

