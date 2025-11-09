BörsDEX+
Livepriset för NianNian idag är 0.0017583 USD.NIANNIAN börsvärdet är 1,646,484 USD. Följ prisuppdateringar för NIANNIAN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för NianNian idag är 0.0017583 USD.NIANNIAN börsvärdet är 1,646,484 USD. Följ prisuppdateringar för NIANNIAN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om NIANNIAN

NIANNIAN prisinformation

Vad är NIANNIAN

NIANNIAN officiell webbplats

NIANNIAN tokenomics

NIANNIAN Prisförutsägelse

NianNian Logotyp

NianNian Pris (NIANNIAN)

Onoterad

1 NIANNIAN-till-USD pris i realtid:

$0.00175841
-10.10%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
NianNian (NIANNIAN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:25:28 (UTC+8)

NianNian Pris idag

Livepriset för NianNian (NIANNIAN) idag är $ 0.0017583, med en förändring på 10.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NIANNIAN till USD är$ 0.0017583 per NIANNIAN.

NianNian rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,646,484, med ett cirkulerande utbud på 936.35M NIANNIAN. Under de senaste 24 timmarna handlades NIANNIAN mellan $ 0.00165747 (lägsta) och $ 0.00198025 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00997572, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NIANNIAN med +0.36% under den senaste timmen och -27.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

NianNian (NIANNIAN) Marknadsinformation

$ 1.65M
--
$ 1.65M
936.35M
936,350,885.646156
Det aktuella börsvärdet för NianNian är $ 1.65M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NIANNIAN är 936.35M, med ett totalt utbud på 936350885.646156. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.65M.

NianNian Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00165747
lägsta under 24-timmar
$ 0.00198025
högsta under 24-timmar

$ 0.00165747
$ 0.00198025
$ 0.00997572
$ 0
+0.36%

-10.19%

-27.13%

-27.13%

NianNian (NIANNIAN) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på NianNian till USD $ -0.000199582359773028.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på NianNian till USD $ -0.0001345509.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på NianNian till USD $ -0.0003055746.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på NianNian till USD $ +0.0001625492979984663.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000199582359773028-10.19%
30 dagar$ -0.0001345509-7.65%
60 dagar$ -0.0003055746-17.37%
90 dagar$ +0.0001625492979984663+10.19%

Prisförutsägelse för NianNian

NianNian (NIANNIAN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NIANNIAN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
NianNian (NIANNIAN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på NianNian potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som NianNian kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NIANNIAN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på NianNian Price Prediction.

Vad är NianNian (NIANNIAN)

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

NianNian (NIANNIAN) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om NianNian

Hur mycket kommer 1 NianNian att vara värd år 2030?
Om NianNian skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella NianNian-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:25:28 (UTC+8)

