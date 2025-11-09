NianNian Pris idag

Livepriset för NianNian (NIANNIAN) idag är $ 0.0017583, med en förändring på 10.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NIANNIAN till USD är$ 0.0017583 per NIANNIAN.

NianNian rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,646,484, med ett cirkulerande utbud på 936.35M NIANNIAN. Under de senaste 24 timmarna handlades NIANNIAN mellan $ 0.00165747 (lägsta) och $ 0.00198025 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00997572, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NIANNIAN med +0.36% under den senaste timmen och -27.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

NianNian (NIANNIAN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Cirkulationsutbud 936.35M 936.35M 936.35M Totalt utbud 936,350,885.646156 936,350,885.646156 936,350,885.646156

