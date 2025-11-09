Nia Pris idag

Livepriset för Nia (NIA) idag är $ 0.264769, med en förändring på 3.48% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NIA till USD är$ 0.264769 per NIA.

Nia rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 79,431, med ett cirkulerande utbud på 300.00K NIA. Under de senaste 24 timmarna handlades NIA mellan $ 0.262652 (lägsta) och $ 0.275531 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.9085, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.223366.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NIA med +0.06% under den senaste timmen och -10.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nia (NIA) Marknadsinformation

Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 79.43K
Volym (24H) --
Marknadsvärde efter full utspädning $ 264.77K
Cirkulationsutbud 300.00K
Totalt utbud 1,000,000.0

