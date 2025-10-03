nftxbt (NFTXBT) Tokenomics
nftxbt (NFTXBT) Information
ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections
- nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos
- X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal
- to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention
- the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week
the purpose:
- yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily.
- nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal.
- devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward
nftxbt (NFTXBT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i nftxbt (NFTXBT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet NFTXBT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många NFTXBT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår NFTXBT:s tokenomics, utforska NFTXBT-tokens pris i realtid!
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
