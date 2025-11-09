Neza Pris idag

Livepriset för Neza (SN99) idag är $ 0.729644, med en förändring på 7.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SN99 till USD är$ 0.729644 per SN99.

Neza rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 951,308, med ett cirkulerande utbud på 1.30M SN99. Under de senaste 24 timmarna handlades SN99 mellan $ 0.720803 (lägsta) och $ 0.792534 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.91, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.422352.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SN99 med +0.79% under den senaste timmen och -27.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Neza (SN99) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 951.31K$ 951.31K $ 951.31K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 951.31K$ 951.31K $ 951.31K Cirkulationsutbud 1.30M 1.30M 1.30M Totalt utbud 1,303,796.895615843 1,303,796.895615843 1,303,796.895615843

