NEXUS (NEXUS) Tokenomics

NEXUS (NEXUS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om NEXUS(NEXUS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 19:08:49 (UTC+8)
USD

NEXUS (NEXUS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för NEXUS(NEXUS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K
Totalt utbud:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Cirkulerande utbud
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K
Högsta någonsin:
$ 0.00086993
$ 0.00086993$ 0.00086993
Lägsta någonsin:
$ 0.00000845
$ 0.00000845$ 0.00000845
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0$ 0

NEXUS (NEXUS) Information

At its core, Nexus is developing foundational AI models for movement, speech, memory, and autonomous decision-making - designed to run on physical robots and virtual agents alike. The project’s long-term goal is to create a decentralized robot OS and app store, where developers can mint and monetize robot behaviors, personalities, and control systems. The $NEXUS token powers this ecosystem, acting as the gateway to:

Robot licensing and identity

Access to AI training environments

Deploying and upgrading autonomous agents

Earning royalties from robot apps and routines

Participating in governance and staking

Backed by a cult-like community and real open-source engineering, Nexus blends meme culture with serious innovation in robotics, AI, and crypto infrastructure.

Officiell webbplats:
https://www.nexu5.xyz

NEXUS (NEXUS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i NEXUS (NEXUS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NEXUS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NEXUS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NEXUS:s tokenomics, utforska NEXUS-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för NEXUS

Vill du veta vart NEXUS kan vara på väg? På NEXUS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn