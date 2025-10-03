Nexus Mutual (NXM) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Nexus Mutual(NXM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 17:25:45 (UTC+8)
Nexus Mutual (NXM) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Nexus Mutual(NXM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 214.41M
Totalt utbud:
$ 2.06M
Cirkulerande utbud
$ 2.06M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 214.41M
Högsta någonsin:
$ 185.97
Lägsta någonsin:
$ 6.96
Aktuellt pris:
$ 103.86
Nexus Mutual (NXM) Information

Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. 

The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. 

Officiell webbplats:
https://nexusmutual.io/

Nexus Mutual (NXM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Nexus Mutual (NXM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NXM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NXM-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NXM:s tokenomics, utforska NXM-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för NXM

Vill du veta vart NXM kan vara på väg? På NXM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

