Nexora Pris idag

Livepriset för Nexora (NEX) idag är $ 0.196168, med en förändring på 1.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NEX till USD är$ 0.196168 per NEX.

Nexora rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,994,598, med ett cirkulerande utbud på 56.00M NEX. Under de senaste 24 timmarna handlades NEX mellan $ 0.194455 (lägsta) och $ 0.200766 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.405217, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.179094.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NEX med +0.44% under den senaste timmen och -12.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nexora (NEX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.99M$ 10.99M $ 10.99M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 19.63M$ 19.63M $ 19.63M Cirkulationsutbud 56.00M 56.00M 56.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Nexora är $ 10.99M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NEX är 56.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 19.63M.