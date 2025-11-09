Nexgent AI Pris idag

Livepriset för Nexgent AI (NEXGENT) idag är --, med en förändring på 6.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NEXGENT till USD är-- per NEXGENT.

Nexgent AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 110,094, med ett cirkulerande utbud på 794.00M NEXGENT. Under de senaste 24 timmarna handlades NEXGENT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NEXGENT med +0.29% under den senaste timmen och -7.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nexgent AI (NEXGENT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 110.09K$ 110.09K $ 110.09K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 133.34K$ 133.34K $ 133.34K Cirkulationsutbud 794.00M 794.00M 794.00M Totalt utbud 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938

Det aktuella börsvärdet för Nexgent AI är $ 110.09K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NEXGENT är 794.00M, med ett totalt utbud på 961680372.8780938. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 133.34K.