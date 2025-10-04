Utforska NEWERA(NEWERA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NEWERA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska NEWERA(NEWERA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NEWERA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om NEWERA NEWERA prisinformation NEWERA officiell webbplats NEWERA tokenomics NEWERA Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / NEWERA (NEWERA) / Tokenomik / NEWERA (NEWERA) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om NEWERA(NEWERA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD newera tokenomics Information om newera NEWERA (NEWERA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för NEWERA(NEWERA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 14.49K $ 14.49K $ 14.49K Totalt utbud: $ 997.70M $ 997.70M $ 997.70M Cirkulerande utbud $ 997.70M $ 997.70M $ 997.70M FDV (värdering efter full utspädning): $ 14.49K $ 14.49K $ 14.49K Högsta någonsin: $ 0.00192322 $ 0.00192322 $ 0.00192322 Lägsta någonsin: $ 0.0000075 $ 0.0000075 $ 0.0000075 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på NEWERA(NEWERA) Köp NEWERA nu! NEWERA (NEWERA) Information NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra. NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra. Officiell webbplats: https://neweraonsol.xyz/ NEWERA (NEWERA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i NEWERA (NEWERA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NEWERA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NEWERA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NEWERA:s tokenomics, utforska NEWERA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NEWERA Vill du veta vart NEWERA kan vara på väg? På NEWERA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NEWERA-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn