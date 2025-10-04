Utforska New Born Haggis Pygmy Hippo(HAGGIS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HAGGIS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska New Born Haggis Pygmy Hippo(HAGGIS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HAGGIS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MEXC Exchange / Kryptopris / New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) / Tokenomik / New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om New Born Haggis Pygmy Hippo(HAGGIS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 43.19K $ 43.19K $ 43.19K Totalt utbud: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Cirkulerande utbud $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (värdering efter full utspädning): $ 43.19K $ 43.19K $ 43.19K Högsta någonsin: $ 0.00715708 $ 0.00715708 $ 0.00715708 Lägsta någonsin: $ 0.00003342 $ 0.00003342 $ 0.00003342 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på New Born Haggis Pygmy Hippo(HAGGIS) Köp HAGGIS nu! New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Information "$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom. Officiell webbplats: https://haggis.vip/ New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HAGGIS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HAGGIS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår HAGGIS:s tokenomics, utforska HAGGIS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för HAGGIS Vill du veta vart HAGGIS kan vara på väg? På HAGGIS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se HAGGIS-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn