NeverPay Pris idag

Livepriset för NeverPay (NPAY) idag är $ 0.00000932, med en förändring på 2.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NPAY till USD är$ 0.00000932 per NPAY.

NeverPay rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,311.62, med ett cirkulerande utbud på 998.99M NPAY. Under de senaste 24 timmarna handlades NPAY mellan $ 0.00000931 (lägsta) och $ 0.0000096 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00016098, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000872.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NPAY med -0.22% under den senaste timmen och -13.58% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

NeverPay (NPAY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Cirkulationsutbud 998.99M 998.99M 998.99M Totalt utbud 998,989,574.099794 998,989,574.099794 998,989,574.099794

Det aktuella börsvärdet för NeverPay är $ 9.31K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NPAY är 998.99M, med ett totalt utbud på 998989574.099794. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.31K.