Utforska Neva(NEVA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NEVA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Neva(NEVA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NEVA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!