NEUY Pris idag

Livepriset för NEUY (NEUY) idag är $ 0.03267449, med en förändring på 1.56% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NEUY till USD är$ 0.03267449 per NEUY.

NEUY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,096,076, med ett cirkulerande utbud på 64.08M NEUY. Under de senaste 24 timmarna handlades NEUY mellan $ 0.03232947 (lägsta) och $ 0.03354263 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.51, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0127721.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NEUY med +0.19% under den senaste timmen och -10.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

NEUY (NEUY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Cirkulationsutbud 64.08M 64.08M 64.08M Totalt utbud 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

Det aktuella börsvärdet för NEUY är $ 2.10M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NEUY är 64.08M, med ett totalt utbud på 71280000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.33M.