Netflix xStock Pris idag

Livepriset för Netflix xStock (NFLXX) idag är $ 1,103.35, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NFLXX till USD är$ 1,103.35 per NFLXX.

Netflix xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 482,491, med ett cirkulerande utbud på 437.30 NFLXX. Under de senaste 24 timmarna handlades NFLXX mellan $ 1,102.55 (lägsta) och $ 1,103.6 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,592.14, medan det lägsta priset någonsin var $ 1,078.79.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NFLXX med -0.00% under den senaste timmen och -1.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Netflix xStock (NFLXX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 482.49K$ 482.49K $ 482.49K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 23.72M$ 23.72M $ 23.72M Cirkulationsutbud 437.30 437.30 437.30 Totalt utbud 21,499.99967024 21,499.99967024 21,499.99967024

