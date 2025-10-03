Utforska Nest Treasury Vault(NTBILL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NTBILL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Nest Treasury Vault(NTBILL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NTBILL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om NTBILL NTBILL prisinformation NTBILL officiell webbplats NTBILL tokenomics NTBILL Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Nest Treasury Vault (NTBILL) / Tokenomik / Nest Treasury Vault (NTBILL) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Nest Treasury Vault(NTBILL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD nest-treasury-vault tokenomics Information om nest-treasury-vault Nest Treasury Vault (NTBILL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Nest Treasury Vault(NTBILL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 12.25M $ 12.25M $ 12.25M Totalt utbud: $ 12.06M $ 12.06M $ 12.06M Cirkulerande utbud $ 12.06M $ 12.06M $ 12.06M FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.25M $ 12.25M $ 12.25M Högsta någonsin: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Lägsta någonsin: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Aktuellt pris: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Läs mer om priset på Nest Treasury Vault(NTBILL) Köp NTBILL nu! Nest Treasury Vault (NTBILL) Information Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns. Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns. Officiell webbplats: https://app.nest.credit/nest-treasury-vault Nest Treasury Vault (NTBILL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Nest Treasury Vault (NTBILL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NTBILL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NTBILL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NTBILL:s tokenomics, utforska NTBILL-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NTBILL Vill du veta vart NTBILL kan vara på väg? På NTBILL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NTBILL-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn