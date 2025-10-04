Utforska Nest ETF Vault(NETF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NETF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Nest ETF Vault(NETF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NETF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 4.05K $ 4.05K $ 4.05K Totalt utbud: $ 4.02K $ 4.02K $ 4.02K Cirkulerande utbud $ 4.02K $ 4.02K $ 4.02K FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.05K $ 4.05K $ 4.05K Högsta någonsin: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Lägsta någonsin: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Aktuellt pris: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Läs mer om priset på Nest ETF Vault(NETF) Köp NETF nu! Nest ETF Vault (NETF) Information Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto. Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Officiell webbplats: https://app.nest.credit/nest-etf-vault Nest ETF Vault (NETF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Nest ETF Vault (NETF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NETF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NETF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NETF:s tokenomics, utforska NETF-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NETF Vill du veta vart NETF kan vara på väg? På NETF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NETF-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 