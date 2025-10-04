Utforska Nest BTC Vault(NBTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NBTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Nest BTC Vault(NBTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NBTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Nest BTC Vault (NBTC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Nest BTC Vault(NBTC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totalt utbud: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Cirkulerande utbud $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (värdering efter full utspädning): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Högsta någonsin: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lägsta någonsin: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Aktuellt pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Läs mer om priset på Nest BTC Vault(NBTC) Köp NBTC nu! Nest BTC Vault (NBTC) Information Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBTC is a risk-free yield strategy built specifically for BTC holders. By using delta-neutral futures positions on regulated markets like CME, it captures premium without exposing users to Bitcoin price swings. It's a way to earn stable, institutional-grade yield while keeping your BTC working. Returns on this vault are paid in Bitcoin. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBTC is a risk-free yield strategy built specifically for BTC holders. By using delta-neutral futures positions on regulated markets like CME, it captures premium without exposing users to Bitcoin price swings. It’s a way to earn stable, institutional-grade yield while keeping your BTC working. Returns on this vault are paid in Bitcoin. Officiell webbplats: https://app.nest.credit/nest-btc-vault Nest BTC Vault (NBTC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Nest BTC Vault (NBTC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NBTC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NBTC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NBTC:s tokenomics, utforska NBTC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NBTC Vill du veta vart NBTC kan vara på väg? 