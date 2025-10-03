Utforska Nest Basis Vault(NBASIS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NBASIS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Nest Basis Vault(NBASIS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NBASIS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Nest Basis Vault (NBASIS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Nest Basis Vault(NBASIS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 30.89M $ 30.89M $ 30.89M Totalt utbud: $ 29.92M $ 29.92M $ 29.92M Cirkulerande utbud $ 29.92M $ 29.92M $ 29.92M FDV (värdering efter full utspädning): $ 30.89M $ 30.89M $ 30.89M Högsta någonsin: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Lägsta någonsin: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Aktuellt pris: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Nest Basis Vault (NBASIS) Information Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBASIS is a delta-neutral capital preservation strategy composed of basis trading by Superstate and Midas. Officiell webbplats: https://app.nest.credit/nest-basis-vault Nest Basis Vault (NBASIS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Nest Basis Vault (NBASIS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NBASIS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NBASIS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.