NERVE Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / NerveFlux (NERVE) / Tokenomik / NerveFlux (NERVE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om NerveFlux(NERVE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 13.63K $ 13.63K $ 13.63K Totalt utbud: $ 184.57M $ 184.57M $ 184.57M Cirkulerande utbud $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M FDV (värdering efter full utspädning): $ 57.06K $ 57.06K $ 57.06K Högsta någonsin: $ 0.02920145 $ 0.02920145 $ 0.02920145 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00030917 $ 0.00030917 $ 0.00030917 Läs mer om priset på NerveFlux(NERVE) Köp NERVE nu! NerveFlux (NERVE) Information The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated. Officiell webbplats: https://nerveflux.io/ NerveFlux (NERVE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i NerveFlux (NERVE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NERVE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NERVE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NERVE:s tokenomics, utforska NERVE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NERVE Vill du veta vart NERVE kan vara på väg? På NERVE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NERVE-tokens prisförutsägelse nu! 