Nereus Pris idag

Livepriset för Nereus (NRS) idag är $ 0.134578, med en förändring på 0.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NRS till USD är$ 0.134578 per NRS.

Nereus rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,249,554, med ett cirkulerande utbud på 39.01M NRS. Under de senaste 24 timmarna handlades NRS mellan $ 0.131834 (lägsta) och $ 0.136048 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.687331, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.088159.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NRS med -0.21% under den senaste timmen och -2.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nereus (NRS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 134.58M$ 134.58M $ 134.58M Cirkulationsutbud 39.01M 39.01M 39.01M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

