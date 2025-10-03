Utforska Neptune(NEPT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NEPT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Neptune(NEPT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NEPT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om NEPT NEPT prisinformation NEPT officiell webbplats NEPT tokenomics NEPT Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Neptune (NEPT) / Tokenomik / Neptune (NEPT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Neptune(NEPT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD neptune tokenomics Information om neptune Neptune (NEPT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Neptune(NEPT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 303.92K $ 303.92K $ 303.92K Totalt utbud: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerande utbud $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Högsta någonsin: $ 0.404177 $ 0.404177 $ 0.404177 Lägsta någonsin: $ 0.069366 $ 0.069366 $ 0.069366 Aktuellt pris: $ 0.085301 $ 0.085301 $ 0.085301 Läs mer om priset på Neptune(NEPT) Köp NEPT nu! Neptune (NEPT) Information Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets. Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets. Officiell webbplats: https://nept.finance/ Neptune (NEPT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Neptune (NEPT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NEPT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NEPT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NEPT:s tokenomics, utforska NEPT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NEPT Vill du veta vart NEPT kan vara på väg? På NEPT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NEPT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn