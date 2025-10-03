Utforska Neos Credits(NCR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NCR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Neos Credits(NCR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NCR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om NCR NCR prisinformation NCR officiell webbplats NCR tokenomics NCR Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Neos Credits (NCR) / Tokenomik / Neos Credits (NCR) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Neos Credits(NCR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD neos-credits tokenomics Information om neos-credits Neos Credits (NCR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Neos Credits(NCR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Totalt utbud: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerande utbud $ 40.65M $ 40.65M $ 40.65M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Högsta någonsin: $ 9.42 $ 9.42 $ 9.42 Lägsta någonsin: $ 0.02018704 $ 0.02018704 $ 0.02018704 Aktuellt pris: $ 0.03433347 $ 0.03433347 $ 0.03433347 Läs mer om priset på Neos Credits(NCR) Köp NCR nu! Neos Credits (NCR) Information Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers. Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers. Officiell webbplats: https://neos.com/ Neos Credits (NCR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Neos Credits (NCR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NCR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NCR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NCR:s tokenomics, utforska NCR-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NCR Vill du veta vart NCR kan vara på väg? På NCR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NCR-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn