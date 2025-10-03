Neos Credits (NCR) Tokenomics
Neos Credits (NCR) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Neos Credits(NCR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Neos Credits (NCR) Information
Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting.
It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more.
We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers.
Neos Credits (NCR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Neos Credits (NCR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet NCR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många NCR-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår NCR:s tokenomics, utforska NCR-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för NCR
Vill du veta vart NCR kan vara på väg? På NCR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn