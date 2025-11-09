NEMA Pris idag

Livepriset för NEMA (NEMA) idag är --, med en förändring på 0.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NEMA till USD är-- per NEMA.

NEMA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 268,993, med ett cirkulerande utbud på 942.09M NEMA. Under de senaste 24 timmarna handlades NEMA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00195976, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NEMA med -0.00% under den senaste timmen och -10.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

NEMA (NEMA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 268.99K$ 268.99K $ 268.99K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 283.40K$ 283.40K $ 283.40K Cirkulationsutbud 942.09M 942.09M 942.09M Totalt utbud 992,549,779.590812 992,549,779.590812 992,549,779.590812

