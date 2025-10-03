Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomics

Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Neemo Staked Astar(NSASTR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 17:24:53 (UTC+8)
USD

Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Neemo Staked Astar(NSASTR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M
Totalt utbud:
$ 204.35M
$ 204.35M$ 204.35M
Cirkulerande utbud
$ 204.35M
$ 204.35M$ 204.35M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M
Högsta någonsin:
$ 0.0567
$ 0.0567$ 0.0567
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.01947326
$ 0.01947326$ 0.01947326

Neemo Staked Astar (NSASTR) Information

Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem.

Officiell webbplats:
https://neemo.finance/

Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Neemo Staked Astar (NSASTR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NSASTR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NSASTR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NSASTR:s tokenomics, utforska NSASTR-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för NSASTR

Vill du veta vart NSASTR kan vara på väg? På NSASTR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn