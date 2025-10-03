Utforska NazareAI(NAZAREAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NAZAREAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska NazareAI(NAZAREAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NAZAREAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

NazareAI (NAZAREAI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för NazareAI(NAZAREAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 37.58K
Totalt utbud: $ 999.87M
Cirkulerande utbud $ 999.87M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 37.58K
Högsta någonsin: $ 0.00445252
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

NazareAI (NAZAREAI) Information

NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology. We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning.

Officiell webbplats: https://nazareai.com

NazareAI (NAZAREAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i NazareAI (NAZAREAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet NAZAREAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många NAZAREAI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.