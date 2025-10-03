Utforska Navigate(NVG8) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NVG8-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Navigate(NVG8) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NVG8-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Navigate (NVG8) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Navigate(NVG8), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 583.55K $ 583.55K $ 583.55K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 141.11M $ 141.11M $ 141.11M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Högsta någonsin: $ 0.055605 $ 0.055605 $ 0.055605 Lägsta någonsin: $ 0.00361211 $ 0.00361211 $ 0.00361211 Aktuellt pris: $ 0.00413479 $ 0.00413479 $ 0.00413479 Läs mer om priset på Navigate(NVG8) Köp NVG8 nu! Navigate (NVG8) Information Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation.

Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security. Officiell webbplats: https://nvg8.io Whitepaper: https://docs.nvg8.io/navigate-documentation-hub/ Navigate (NVG8) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Navigate (NVG8) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NVG8-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NVG8-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NVG8:s tokenomics, utforska NVG8-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NVG8 Vill du veta vart NVG8 kan vara på väg? På NVG8 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NVG8-tokens prisförutsägelse nu! 