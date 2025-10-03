Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomics

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Native Decentralized Euro Protocol Share(NDEPS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 17:24:26 (UTC+8)
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Native Decentralized Euro Protocol Share(NDEPS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 5.27M
Totalt utbud:
$ 13.48M
Cirkulerande utbud
$ 13.48M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 5.27M
Högsta någonsin:
$ 0.421108
Lägsta någonsin:
$ 0.378816
Aktuellt pris:
$ 0.390853
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Information

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

Officiell webbplats:
https://deuro.com/
Whitepaper:
https://docs.deuro.com/

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NDEPS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NDEPS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NDEPS:s tokenomics, utforska NDEPS-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för NDEPS

Vill du veta vart NDEPS kan vara på väg? På NDEPS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

