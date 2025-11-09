BörsDEX+
Livepriset för Nativ idag är 0 USD.NTV börsvärdet är 19,778.46 USD. Följ prisuppdateringar för NTV till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Nativ Logotyp

Nativ Pris (NTV)

Onoterad

1 NTV-till-USD pris i realtid:

--
----
-2.40%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Nativ (NTV) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:24:32 (UTC+8)

Nativ Pris idag

Livepriset för Nativ (NTV) idag är --, med en förändring på 2.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NTV till USD är-- per NTV.

Nativ rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 19,778.46, med ett cirkulerande utbud på 29.53B NTV. Under de senaste 24 timmarna handlades NTV mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NTV med -0.69% under den senaste timmen och -37.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nativ (NTV) Marknadsinformation

$ 19.78K
$ 19.78K$ 19.78K

--
----

$ 99.14K
$ 99.14K$ 99.14K

29.53B
29.53B 29.53B

148,000,000,000.0
148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Nativ är $ 19.78K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NTV är 29.53B, med ett totalt utbud på 148000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 99.14K.

Nativ Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-2.43%

-37.36%

-37.36%

Nativ (NTV) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Nativ till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Nativ till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Nativ till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Nativ till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-2.43%
30 dagar$ 0-93.73%
60 dagar$ 0-95.31%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Nativ

Nativ (NTV) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NTV $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Nativ (NTV) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Nativ potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Nativ kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NTV prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Nativ Price Prediction.

Vad är Nativ (NTV)

Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.

Nativ (NTV) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Nativ

Hur mycket kommer 1 Nativ att vara värd år 2030?
Om Nativ skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Nativ-priser och förväntad avkastning.
Nativ (NTV) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Nativ

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.