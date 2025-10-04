National Digital Asset Stockpile (NDAS) Tokenomics
National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem.
Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone.
National Digital Asset Stockpile (NDAS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i National Digital Asset Stockpile (NDAS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet NDAS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många NDAS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår NDAS:s tokenomics, utforska NDAS-tokens pris i realtid!
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
