nash tokenomics Information om nash Nash (NEX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Nash(NEX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 7.92M $ 7.92M $ 7.92M Totalt utbud: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerande utbud $ 44.09M $ 44.09M $ 44.09M FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.98M $ 8.98M $ 8.98M Högsta någonsin: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Lägsta någonsin: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Aktuellt pris: $ 0.179648 $ 0.179648 $ 0.179648 Läs mer om priset på Nash(NEX) Köp NEX nu! Nash (NEX) Information Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life. Officiell webbplats: https://nash.io/en/ Nash (NEX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Nash (NEX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NEX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NEX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NEX:s tokenomics, utforska NEX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NEX Vill du veta vart NEX kan vara på väg? På NEX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NEX-tokens prisförutsägelse nu!