Nasdaq xStock Pris idag

Livepriset för Nasdaq xStock (QQQX) idag är $ 626.27, med en förändring på 2.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QQQX till USD är$ 626.27 per QQQX.

Nasdaq xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,910,978, med ett cirkulerande utbud på 15.83K QQQX. Under de senaste 24 timmarna handlades QQQX mellan $ 611.19 (lägsta) och $ 629.68 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2,014.76, medan det lägsta priset någonsin var $ 543.74.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QQQX med +0.29% under den senaste timmen och -1.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nasdaq xStock (QQQX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.91M$ 9.91M $ 9.91M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 26.43M$ 26.43M $ 26.43M Cirkulationsutbud 15.83K 15.83K 15.83K Totalt utbud 42,208.69106198888 42,208.69106198888 42,208.69106198888

Det aktuella börsvärdet för Nasdaq xStock är $ 9.91M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av QQQX är 15.83K, med ett totalt utbud på 42208.69106198888. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 26.43M.